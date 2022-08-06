Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 01:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 10 kişi yaralandı
[AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
Eyyübiye ilçesinin kırsal Uğurlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada M.D, K.D, H.A, H.D, E.D, M.A, B.A, H.A, A.A ve H.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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