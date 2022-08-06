Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkent’te asayiş uygulaması: 500 polis katıldı
[Fotograf: İHA]
Başkentte eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 500 polisten oluşan 50 ekip tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
Mekanların işletme ruhsatlarını kontrol eden ekipler, buralardaki kişilerin GBT taramasını yaptı.
[Fotoğraf: İHA]
Uygulama kapsamında birçok iş yeri hakkında çeşitli eksikliklerden dolayı idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen çok sayıda kişi de yakalandı.
Son Haberler
- 01:45
- 01:28
- 01:23
- 01:17
- 00:39
Sıradaki Haber
Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz