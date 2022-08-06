Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 00:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mersin’de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin ele geçirdi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler."
Etiketler: Mersin Son Dakika Uyuşturucu
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