Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangını kontrol altında
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Samandağ ilçesinde, İkiz Köprü mevkisinde çıkan yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 su tankeri ve bir iş makinesiyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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