Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]
Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra kent merkezi ile kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Ankara Yağış Sağanak Hava Durumu
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