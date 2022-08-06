Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içindeki 56 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Öte yandan can salı içinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.