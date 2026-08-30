İstanbul'da korkutan kaza: Damper aracın üzerine devrildi

Çağlayan Mahallesi’nde öğle saatlerinde Sabahattin Ç., hafriyat kamyonuyla, kaldırım çalışması yapılan alana kum getirdi.
Kamyon şoförünün yükü boşaltmak için damperi kaldırması üzerine hafriyat kamyonu, park halindeki aracın üzerine devrildi. Kamyondaki kum da aracın üzerine döküldü.
Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, araçlarda hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.