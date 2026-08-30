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Türkiye
DHA 30.08.2026 13:14

İstanbul'da korkutan kaza: Damper aracın üzerine devrildi

İstanbul Kağıthane’de kaldırım çalışması yapılan alana kum getiren hafriyat kamyonunun damperi, yük boşaltıldığı sırada yan yatarak park halindeki aracın üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Çağlayan Mahallesi’nde öğle saatlerinde Sabahattin Ç., hafriyat kamyonuyla, kaldırım çalışması yapılan alana kum getirdi.

Kamyon şoförünün yükü boşaltmak için damperi kaldırması üzerine hafriyat kamyonu, park halindeki aracın üzerine devrildi. Kamyondaki kum da aracın üzerine döküldü.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, araçlarda hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

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