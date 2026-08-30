Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.08.2026 08:11

SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da vatandaşlarla buluştu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında söyleşi ve imza günü etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da vatandaşlarla buluştu
[Fotograf: AA]

Bakırköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen programda SOLOTÜRK pilotları, vatandaşlar ve havacılığa ilgi duyan çocuklarla buluştu.

Gazetecilere açıklamada bulunan SOLOTÜRK pilotlarından Yarbay Murat Bakıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu vatandaşlarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Vatandaşlara etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Bakıcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu Yenikapı Meydanı'nda 18.00'deki gösterimizle taçlandıracağız. Bu coşkumuzu paylaşmaya herkesi davet ediyoruz." dedi.

Bakıcı, gençlerin havacılığa gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Öncelikle her Türk ailesinde olduğu gibi, her Türk asker doğar. Zaten buradaki bütün gençlerimize baktığınız zaman geleceğimizin teminatları. Onlar da gelecekte gökyüzündeki bizlerin yerini almak istiyorlar. Bizler de bu konuda rol model olduğumuz için ekibimiz adına hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da vatandaşlarla buluştu

"İnşallah ilk kadın SOLOTÜRK pilotu kızım olur"

Etkinliğe küçük kızıyla katılan Hüseyin Kaya, kızının SOLOTÜRK'e büyük ilgi duyduğunu anlattı.

Kızının pilotlarla buluşabilmek için sabah erken saatlerde uyandığını belirten Kaya, "Çok seviyor kızım SOLOTÜRK'ü. Sabah 07.00'de kalktı bugün, Murat abisiyle Erhan abisini görsün diye. Gelecekte inşallah pilot olmak istiyor hatta SOLOTÜRK pilotu olmak istiyor. İnşallah ilk kadın SOLOTÜRK pilotu kızım olur. Temennimiz o yönde." diye konuştu.

Etkinliğe kardeşi Deniz ile katılan Ege Tandan Kömür de pilot olmayı istediğini ve daha önce SOLOTÜRK pilotlarından Yarbay Bakıcı ile tanıştığını ve yeniden görüşebilmek için programa geldiğini anlattı.

SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da vatandaşlarla buluştu

Kömür, "Kardeşim Deniz'in hayali SOLOTÜRK pilotu olmak. Yaptığım resmi pilotlara vereceğim. Ondan sonra da imzalattırıp eve gideceğiz." dedi.

Programın sonunda SOLOTÜRK ekibi, vatandaşların çizdiği resimleri, tişörtleri ve F-16 posterlerini imzaladı.

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
CIA Direktörünün "Trump, Putin ve Zelenski arasında üçlü görüşme teklif ettiği" iddiası
09:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir
09:54
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 734'e yükseldi
09:22
Hastane deposundan 15 milyon liralık ilaç kayboldu: Sorumlu tutuklandı
08:08
Venezuela ile ABD arasındaki petrol anlaşması 25 yıl süreli olacak
07:30
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Irak'ta dolunay
Irak'ta dolunay
FOTO FOKUS
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ