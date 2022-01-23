Kaza, saat 05.00 sıralarında Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Bağlar Caddesi ile Prof. Dr. Beynin Akyavaş Caddesi kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı personellerini taşıyan, Ayhan Demircan yönetimindeki 34 LAU 893 plakalı servis, bir anda bastıran yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak bir evin kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savuran minibüs park halindeki başka bir otomobile çarparak yan yattı.

Caddenin yokuş olması sebebiyle ana caddeye kadar sürüklenen minibüs içerisinde bulunan üç kişi kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yapan servis çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, Belediyenin tuzlama aracı caddede tuzlama çalışması yaptı.