Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 06:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de, ehliyet sınavına üzerinde kamera ve ses sistemi ile giren kişi gözaltına alındı.
Osmaniye e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen A.K'nin hareketlerinden şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelinin üzeri arandı.
Şüphelinin üzerinde Wi-Fi ile internete bağlı kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
A.K'nin ifadesinde bu düzeneği internet üzerinden satın aldığını, daha önce sınavı geçemediği için bu yönteme başvurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.
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