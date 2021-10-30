Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi'ndeki kolonya imalathanesinin bodrum ve giriş katında yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, imalathanenin ön ve arka cephesinden yangına müdahale etti.

Bu arada, imalathaneden yer yer patlama sesleri geldiği de duyuldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması devam ediyor.

İmalathanede kolonya, aseton ve bunların üretiminde kullanılan etil alkolün bulunduğu öğrenildi.

İmalathanenin bulunduğu bölgede esnaflık yapan görgü tanığı Emrah Genç, yangın başladığında patlama olma ihtimaline karşı imalathane etrafındaki araçlarını zarar gelmemesi için çektiklerini ve sokağı boşalttıklarını söyledi. Genç, "Bir kere patlama oldu zaten, bir ses duyuldu. Az önce üst kattan yine bir ses duyuldu ama patlama mıydı, bilmiyorum" dedi.