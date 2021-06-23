Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 04:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
İstanbul'da kolonu çatlayan 5 katlı bina boşatıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Avcılar'da bulunan bir binanın taşıyıcı kolonlarında çatlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve zabıta ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye etti.
Ambarlı Mahallesi Ördek Sokak'ta yer alan 5 katlı binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı.
Binada ikamet eden vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.
Bölgeye çok sayıda polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapıda bir müddet teknik inceleme gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Bina mühürlendi
İGDAŞ ekipleri, binanın gazını kesti. Belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.
Olası bir yıkılmaya karşı da bölgede güvenlik önlemi alındı.
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