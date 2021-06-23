Ambarlı Mahallesi Ördek Sokak'ta yer alan 5 katlı binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı.

Binada ikamet eden vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Bölgeye çok sayıda polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapıda bir müddet teknik inceleme gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Bina mühürlendi

İGDAŞ ekipleri, binanın gazını kesti. Belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.

Olası bir yıkılmaya karşı da bölgede güvenlik önlemi alındı.