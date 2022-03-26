Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kıyıya vuran ölü yunuslarla ilgili inceleme başlatıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan'da, Karadeniz'den çok sayıda ölü yunus kıyıya vurdu. Yaklaşık 15 gün önce kıyıya vuran çok sayıda ölü yunus ile ilgili jandarma inceleme yaptı.
Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sahilde çok sayıda yunus 11 Mart'ta sahile vurdu.
Sahildeki ölü yunusları görenler cep telefonuyla görüntüleyip jandarmaya haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Sahile giden jandarma ekipleri inceleme yaptı. Sahile vuran yunusların sayısının 20'den fazla olduğu belirtildi.
Yunusların kesin ölüm sebebi incelemenin ardından belli olacak.
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