Konya'da emniyet ekiplerinin olay sonrası başlattığı çalışma kapsamında 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve iki av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.Ç., F.Ş., K.Y., K.B., H.Ç., M.Y., M.B., N.T., A.T. ve A.A. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.