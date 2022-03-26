Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 10 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.
Konya'da emniyet ekiplerinin olay sonrası başlattığı çalışma kapsamında 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve iki av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.Ç., F.Ş., K.Y., K.B., H.Ç., M.Y., M.B., N.T., A.T. ve A.A. adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Konya Kavga Bireysel Silahlanma
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