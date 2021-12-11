Tapularını aldılar, evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadılar.

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleri, evlerine kavuşmaya devam ediyor.

796 konutun tapusu sahiplerine teslim edildi

Kura çekimiyle anahtarlarını alan hak sahiplerinin bir kısmı evlerine yerleşti.

Bugün düzenlenen törenle de 796 konut ve 13 dükkan sahibine tapuları verildi.

Törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta şunları söyledi:

"Konutlarına kavuşmuş olması onlar kadar bizi de mutlu etti. Her şeyden önce güvenli, konforlu yaşanabilir bir mekan olmuş olması ve insanlarımızın burada komşuluk ilişkilerini tıpkı eskisi gibi sürdürülebilir bir anlayışta olması bizi sevindirdi."

[Fotoğraf: İHA]

Hak sahipleri, yeni evlerine istedikleri zaman taşınabilecek

Kentsel Dönüşüm Projesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşti.

Dönüştürülen alanda otoparktan, sosyal alanlara kadar her detaya yer verildi.

Hak sahipleri istedikleri zaman dairelerine taşınabilecek.