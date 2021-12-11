Koyunlarının ağılında bulunmadığını gören Şakir Temam, çevrede aramaya başladı.

Koyunlarından 9'unun telef olduğunu gören Temam, bir kısmının ise bulunmadığını görünce jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi.

Ekiplerin drone yardımıyla çevrede yaptıkları araştırmada, Erikli Dere mevkiinde bulunan koyunlardan 8'inin daha kurt saldırısı sonucu telef olduğu anlaşıldı.