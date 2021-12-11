Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kurt saldırısı: 17 koyun telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde aç kalan kurt koyunlara saldırdı. Saldırıda 17 koyun telef oldu.
Koyunlarının ağılında bulunmadığını gören Şakir Temam, çevrede aramaya başladı.
Koyunlarından 9'unun telef olduğunu gören Temam, bir kısmının ise bulunmadığını görünce jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi.
Ekiplerin drone yardımıyla çevrede yaptıkları araştırmada, Erikli Dere mevkiinde bulunan koyunlardan 8'inin daha kurt saldırısı sonucu telef olduğu anlaşıldı.
Etiketler: Tokat
Son Haberler
- 20:41
- 20:37
- 19:50
- 19:41
- 19:48
Sıradaki Haber
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz