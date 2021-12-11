Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Bozcaada'dan 07.00, 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan diğer tarifeli seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi.