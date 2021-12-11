Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 18:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal oldu
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Bozcaada'dan 07.00, 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.
Öte yandan, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan diğer tarifeli seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi.
Etiketler: Çanakkale
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