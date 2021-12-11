Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize'de kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye uçan kamyonetteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Çamlıhemşin'in Şenköy köyünde meydana gelen kazada, Şaban Turan'ın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak Çat Deresi'ne uçtu.
İhbarla olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımlarıyla ters dönen araçtaki yaralılar çıkarıldı.
Halil Turan’ın hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralı 4 kişi ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Rize Trafik Kazası
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