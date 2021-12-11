Çamlıhemşin'in Şenköy köyünde meydana gelen kazada, Şaban Turan'ın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak Çat Deresi'ne uçtu.

İhbarla olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımlarıyla ters dönen araçtaki yaralılar çıkarıldı.

Halil Turan’ın hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralı 4 kişi ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.