Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da aç kalan kurtlar ahıra saldırdı: 2 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Övenler Mahallesi'nde aç kurtlar ahıra girdi. Ümit Yıldırım'a ait ahıra saldıran kurtlar, 1 buzağı ve 1 koyunu telef etti, 2 koyun ve 1 buzağıyı da yaraladı.
Hayrabolu’nun kırsal Övenler Mahallesi'nde besicilik yapan Ümit Yıldırım'a ait ahıra kurtlar saldırdı.
Hayvanların sesini duyup, ahıra giden Yıldırım, 4 kurdun hayvanlarını meraya doğru kovaladığını görünce av tüfeğiyle ateş açarak uzaklaştırdı.
Yıldırım, ahırındaki 1 koyun ve 1 buzağının öldüğünü, 2 koyun ve 1 buzağının da yaralandığını tespit etti.
Ümit Yıldırım, "Aç kalan kurtlar ahırımıza kadar gelerek hayvanlarımıza saldırmaya başladı. Biraz daha geç kalsaydım diğer hayvanlarıma da kurtlar zarar verecekti. Kurtların saldırısına karşı önlem alıyoruz ama yetersiz kalıyor" dedi.
Etiketler: Tekirdağ
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