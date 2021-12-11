Hayrabolu’nun kırsal Övenler Mahallesi'nde besicilik yapan Ümit Yıldırım'a ait ahıra kurtlar saldırdı.

Hayvanların sesini duyup, ahıra giden Yıldırım, 4 kurdun hayvanlarını meraya doğru kovaladığını görünce av tüfeğiyle ateş açarak uzaklaştırdı.

Yıldırım, ahırındaki 1 koyun ve 1 buzağının öldüğünü, 2 koyun ve 1 buzağının da yaralandığını tespit etti.

Ümit Yıldırım, "Aç kalan kurtlar ahırımıza kadar gelerek hayvanlarımıza saldırmaya başladı. Biraz daha geç kalsaydım diğer hayvanlarıma da kurtlar zarar verecekti. Kurtların saldırısına karşı önlem alıyoruz ama yetersiz kalıyor" dedi.