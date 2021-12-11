Farklı ülkelerden temsilciler bir araya geldi. İklimin geleceği, Türkiye'nin mücadelesi konuşuldu.

Giresun'un 1700 rakımlı doğa harikası Kulakkaya Yaylası, İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Toplantıda, küresel iklim değişikliği tehdidi ele alındı, iş birliği stratejileri değerlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

BM yetkilisinden Türkiye'ye övgü: İklim kriziyle mücadelede önemli bir duruş sergiledi

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliğe BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth de katıldı.

Seth, Türkiye'nin iklim krizi karşısındaki yaklaşımından övgü ile bahsetti.

"Türkiye gibi ülkelerin bu gibi konularda liderlik vasfı ve özelliği vardır. Türkiye dünyanın takip edeceği örnek bir ülke konumundadır. Hem Paris Anlaşması'nı imzalayarak hem de sonrasındaki taahhütleri ile önemli bir duruş sergilemiştir."

[Fotoğraf: AA]

"Herkesin daha duyarlı hareket etmesi gerekiyor"

Organizasyonda akademi, iş dünyası ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de yer aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise şunları söyledi:

"İklim konusunda bugün bir farkındalık yapmak, bunu anlatmak istiyoruz. Bakın şu anda aralık ayı Kulakkaya Yaylası'nda hava pırıl pırıl güneşli ama bu mevsimde burada kar olması lazım. Dolayısıyla sellerin, yolların, göçüklerin, bunların tümünü biz insanlar iklim meselesiyle bu durumlara getirdik. O yüzden herkesin bu konuda daha duyarlı hareket etmesi gerekir."

[Fotoğraf: AA]

Zirvedeki toplantıda, gıda ve tarımın geleceği ile sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin fikir alışverişi yapıldı.