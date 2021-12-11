Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 10 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Adıyaman'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 5 uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonlarda 25 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatları ve 7 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.
Öte yandan, şüphelilerden R.B'ye uyuşturucu etkisi ile araç kullanmaktan 6 bin 909 lira ceza yazıldığı, ehliyetine 5 yıl el konulduğu ve aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Narkotik Uyuşturucu
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