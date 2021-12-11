Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Adana'da seyir halindeki halk otobüsünde bir yolcu henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaştı. Şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı. O anlar kameraya da yansıdı.
Seyhan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı şehir içi hattında yolculuk yapan kadın fenalaştı.
Durumu fark eden diğer yolcular, durumu şoför Murat Türkeşoğlu'na bildirdi.
Türkeşoğlu, otobüsü içinde diğer yolcularla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.
Hastaneye teslim edilen kadın, tedaviye alındı.
Olay otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Adana
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