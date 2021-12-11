Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, İstanbul Photo Awards sergisini gezdi
[Fotoğraf: AA]
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards 2021'de ödül alan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
İstanbul Photo Awards 2021 sergisi, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde açıldı.
Sergiyi, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz eşliğinde gezen Sobacı, haber, spor, portre ve günlük yaşam kategorilerinin seçkin fotoğraflarını yakından inceledi.
[Fotoğraf: AA]
Serdar Karagöz, Sobacı'ya, İstanbul Photo Awards ve sergide yer alan fotoğraflara ilişkin bilgi verdi.
Karagöz ve Sobacı, serginin ardından ''Stratejik İletişim ve Bilgi Savaşları'' başlıklı panele katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İletişim Başkanlığı Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
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