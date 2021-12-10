Ankara Kent Konseyi Kabul Binası'nda, Sinefilozofi Dergisi'nin 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu başladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sinefilozofi Dergisi Genel Yayın Müdürü ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztürk, 2018'den itibaren sinema ve felsefe temalı sempozyumlar düzenlediklerini söyledi.

"Sinemayı, daha farklı bir şekilde izlememiz gerekiyor"

Öztürk, dünyada sinema felsefesiyle ilgili sadece İngiltere'de film ve felsefe okulunun olduğunu anlattı:

"Dünyada bunun dışında bir oluşum yok ama sinema felsefesi yükselişte. Bu sinemada düşüncenin olduğunu gösteriyor. Yani sinema sadece eğlencelik bir mesele değil tam tersine hayat, insan ve kendimiz üzerine düşünebileceğimiz önemli bir etkinlik. Sinemayı, daha farklı bir şekilde izlememiz gerekiyor. Farklı bir sinema eleştirisi ile hem yönetmenleri farklı filmleri üretmeye zorlamak hem de izleyicilerin kulaklarını, gözlerini değiştirmek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz."

"İddialı bir festival ile gündeme gelmek istiyoruz"

Öztürk, daha önce İstanbul'da düzenledikleri etkinliği bu yıl entelektüelliğin merkezleri arasında yer alan Ankara'da düzenlediklerini vurguladı.

Öztürk, çevrimiçi düzenlenen etkinliğe dünyanın farklı bölgelerinden sinema filozoflarının katılacağını söyledi.

Ankara'da "düşünce filmleri festivali" düzenlemek istediklerini ifade eden Öztürk, "Bundan sonraki çalışmaları Ankara'da yapma fikrindeyiz. Ankara'daki insanlar sinema eleştirisi konusunda yeni bir düzeye geçecektir. İleriki dönemlerde bunlara şahit olabiliriz. Örneğin festivalimizde panelistler İstanbul'dan gelmektedir. Ankara'ya bakış açısı zaman içerisinde değişecek diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Ankara'da sinema ve tiyatro ile ilgili birçok okul ve eğitim merkezi bulunuyor. Bütün hikaye, enerjimizi birleştirerek sinerjiye dönüştürmekte. Ankara'daki enerji, sinerjiye dönüşürse olağanüstü potansiyele ulaşabilir. İstanbul dışında son derece iddialı bir festival ile gündeme gelmek istiyoruz" dedi.

[Sinefilozofi Dergisi Genel Yayın Müdürü ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztürk]

Sempozyum, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Bilim Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Tam Sanat Derneği tarafından destekleniyor.

Söyleşi ve panellerin düzenleneceği festival, 12 Aralık'ta sona erecek.