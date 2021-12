Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Üsküdar Belediyesi iş birliği ve BKM Mutfak desteğiyle düzenlenen festivalin açılışı, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Festival Direktörü Hatice Aşkın, festivali en iyi şekilde hayata geçirmek için 1,5 yıldır çalıştıklarını belirterek, emeği geçen kişilere ve katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Aşkın, festivalin ülke sineması içinde farklı türlere alan açmak, distopik filmlere dikkati çekmek ve distopik türde film üretimini artırmak amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Meral Çetinkaya ve Çetin Tekindor'a ''Onur Ödülü''

Festival açılışında, Meral Çetinkaya ve Çetin Tekindor'a "Onur Ödülü" verildi. Oyuncu Umut Karadağ, ödülü Çetin Tekindor adına menajerine takdim etti.

Meral Çetinkaya ise ödülünü Prof. Dr. Yüksel Yalova'dan aldı.

Festivalin jüri üyelerine de plaket verilen program, sahnede hatıra fotoğrafı çekimi ve festivalin açılış filmi "Poupelle of Chimney Town" gösterimiyle sona erdi.

En iyi film için 8 film yarışıyor

Yönetmen Akın Güngör, Ege Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Zehra Cerrahoğlu ve kurgu yönetmeni Fırat Terzioğlu'nun 200'e yakın başvuru arasından seçtiği 8 film, festivalin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" için yarışıyor.

Yarışmada, birinciye 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül takdim edilecek. Finalist filmlere de gösterim telifi ödenecek.

En İyi Senaryo Ödülü 7 bin 500 lira

Distopya türündeki kısa film projelerini desteklemek ve sektöre yeni yönetmenler kazandırmak için yapılan Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması'nda 5 senaryo dereceye girdi. Yarışmada "En İyi Senaryo Ödülü" alacak film projesine 7 bin 500 lira fon sağlanacak.

Direktörlüğünü sinema yazarı Kerem Akça'nın üstelendiği Uzun Metraj Film Seçkisi'nde ise Yuusuke Hirota'nın "Poupelle of Chimney Town", Jonathan Nossiter'ın "Last Words", Matthew Eade'nin "A Black Rift Begins To Yawn" ve Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde" filmi bulunuyor.

Festival programında kısa film yarışması ile film gösterimlerinin yanı sıra "Akademi Bölümü" kapsamında "Distopya-Teorik ve Eleştirel Yaklaşımlar" başlığı altında paneller ile "Teknoloji Bölümü" kapsamında "Yapay Zeka ve Yeni Teknolojik Gelişmeler" hakkında sunumlar da yer alıyor.