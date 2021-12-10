66 yaşındaki Erdal Pulluk, bir müddet otobüs ve kamyon şoförlüğü yaptığını ve araçlara olan tutkusu sebebiyle çocuklarına maket arabalar yaptığını anlattı. Pulluk, bunun kendisini mutlu ettiğini ve çevresinin de desteğini gördüğünü söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Ağaçlara sevgisinden dolayı maketleri kavak, çam ve suntadan yaptığını belirten Pulluk, "Bir araçta olması gereken bütün detaylara maketlerimde yer veriyorum. Önce kendim beğeniyorum, beğenmezsem zaten siparişi sahibine vermiyorum" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Maketlerin yapımı 1 ay sürüyor

Bugüne kadar sipariş üzerine 50’nin üzerinde maket yapan Erdal Pulluk, "Ülkenin birçok yerinden maketlerime talepler var; kimi babasına hediye ediyor, kimi yazıhanesine koyuyor. Bu iş sabır gerektiriyor, bir maketin yapım süresi 1 ayı buluyor. Talep gelmese yapmıyorum, sadece evimde vitrinlerimi süsleyen ve beni dinlendiren 4 adet maketim var. Ömrüm olduğu sürece maket yapmaya devam edeceğim çünkü hem ben mutlu oluyorum hem de maketseverler“ diye konuştu.