Geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek amacıyla her yıl düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu, çalışmalarını tamamlandı.

Akademisyenler, uzmanlar ve miras taşıyıcılarından oluşan kurul, geleneksel el sanatlarından Türk süsleme sanatlarına, müzikten geleneksel tiyatroya, ozanlık geleneğinden edebiyata kadar birçok alanda yüzlerce sanatçıyı değerlendirdi.

İcra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, alanında belli bir olgunluğa erişmiş, geleneğinden koparmadan icra ettiği sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen 606 ustaya, "Sanatçı Tanıtma Kartı" verilmesi kararlaştırıldı.

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtlı sanatçı sayısı arttı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Türkiye genelinde bugüne dek belirli şartları taşıyan, alanında yetkin 4 bin 376 sanatçıya, Sanatçı Tanıtma Kartı verdiklerini, bu yıl tamamlanan kurul çalışmaları neticesinde eklenen 606 sanatçıyla da Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtlı sanatçı sayısının 4 bin 982'ye yükseldiğini söyledi.

Tanıtma kartı sahibi sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor, böylelikle geleneksel sanatların tanıtılması sağlanıyor.