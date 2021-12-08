İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu'nda Luis Bunuel'in baş yapıtlarından sayılan "Nazarin" filminin kamera arkası sergisi ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.

Manuel Alvarez Bravo tarafından çekilen orijinal negatiflerden basılan fotoğraflar, "Nazarin"in 1958 yılında kullanılan tanıtım materyalleri, kamera arkası ses kayıtları ve videolardan oluşan 131 parça eseri içeren sergi, 27 Aralık'a kadar açık olacak.

Atlas 1948 Sineması'nda tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği "Koleksiyoncu" oyunu 15 Aralık'ta, "Girdap" 22 Aralık'ta, "Uyandığımda Sesim Yoktu" 23 Aralık'ta sahnelenecek.

Oscar ödüllü filmler tekrar gösterilecek

"Kabin Basıncı: Bir Atlas 1948 Gerilim Kuşağı" kapsamında 10-12 Aralık tarihleri arasında Yorgos Lanthimos'un "Dogtooth", Bong Joon-ho'nun "Parasite" ve Pedro Almodovar'un "The Skin" filmleri gösterilecek.

"Nazarin" sergisi kapsamında 14 ve 16 Aralık'ta Luis Bunuel'in "Nazarin" filmi günde iki seans olarak seyirciyle buluşacak.

Atlas 1948 Animasyon Kuşağı'nda 19 Aralık'ta "Princess Kaguya" adlı film seyredilebilecek.

"Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi"nde ise 28 ve 30 Aralık tarihleri arasında "The Human Voice", "The Kindergarten Teacher, "Rock'n Roll", "High Life" adlı yapımlar yer alıyor.