Ankara'da 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında başlayan Gezici Film Festivali, 3-5 Aralık'ta Sinop'ta, 6-8 Aralık'ta Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde düzenlenen festivalin Kastamonu ayağında 4 film gösterildi.

''Dolu salonlara oynamak, izleyicilerin ilgisini görmek de çok güzel''

Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, güzel bir festivalin sonuna gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlgiden çok memnun olduklarını anlatan Boyacıoğlu, "Öğrencilerin ilgisi çok iyiydi. Sadece film izlemek değil aynı zamanda filmlerin yapımcıları, yönetmenleri ve oyuncuları ile konuşmak, onlara sorular sormak öğrenciler açısından iyi oldu" dedi.

Öğrencilerin de festivalden memnun kaldığını belirten Boyacıoğlu, "Bizler için dolu salonlara oynamak izleyicilerin ilgisini görmek de çok güzel. Güzel bir final oldu" diye konuştu.