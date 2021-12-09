Ürdün’ün 2021 Oscar adayı filmi Amira, Kraliyet Film Komisyonu tarafından Filistin tutuklularının baba olma sürecini çarpıttığı gerekçesiyle adaylıktan çekiliyor.

"Filmin tartışması Filistin davasına zarar verdi"

Kraliyet Film Komisyonu’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, filmle ilgili tartışmalara değinilerek kararın gerekçesi anlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Filmin sanatsal değerini takdir ediyoruz ve bunun Filistin davasını veya mahkumların davasını hiçbir şekilde etkilemediğine inanıyoruz. Aksine, onların zor durumlarına, direnişlerine ve işgale rağmen onurlu bir yaşam özlemlerine ışık tutuyor."

Komisyon tarafından kurulan ve diğer filmler arasından Ürdün'ü temsil etmesi için Amira'yı seçen bağımsız komite üyelerinin de aynı görüşte olduğu açıklandı.

Amira filmi, Venedik (İtalya), El-Cune (Mısır) ve Kartaca (Tunus) gibi birçok uluslararası film festivalinde ve Amman'daki Kerame İnsan Hakları Film Festivali'nde başarıyla gösterildiği kaydedildi.

Ancak filmin ortaya çıkardığı tartışma ve Filistin davasına zarar verdiği vurgulanan açıklamada, “Mahkumların ve ailelerinin duygularına saygı nedeniyle Kraliyet Film Komisyonu ülkeyi temsil etmesi için seçilen Amira filmini Oscar'a aday göstermekten vazgeçme kararı aldı" denildi.

Ürdün Gazeteciler Sendikası: Arap sinema tarihinin yüz karası

Ürdün Gazeteciler Sendikası Başkanı Rakan es-Seayide de Amira filminin, her türlü direnişi bastırmak ve sona erdirmek için çalışan İsrail'e karşı Filistin ve Arap mücadelesinin seyrine ağır bir saldırı oluşturduğunu söyledi.

Seayide, yapımından, yönetmenliğine ve senaryo yazımına kadar filmin tamamının "Arap sinema tarihinin yüz karası" olduğu yorumunu yaptı.

Filmin Ürdün'ün Oscar adayı seçilmesinden üzüntü duyduğunu anlatan Seayide, "Filmin sahnelerinin Ürdün'de çekilmesi ve uluslararası film festivallerinde gösterilmesi, Filistin'i savunmak için şehit düşen Ürdünlü şehitlerin kanına ve esirlerin mücadelesine hakarettir" dedi.

"Fedakarlıklar hiçe sayılarak sanatsal kazanım elde edilmeye çalışılıyor"

Mısırlı Muhammed Diyab'ın yönetmenliğini yaptığı Amira filmi, gelecek sene yapılacak Akademi Ödülleri'nde (Oscar) Ürdün'ün adayı olarak belirlenmişti.

Ürdün, Mısır ve Filistin ortak yapımı film, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde tutuklu olan babasından elde edilen "kaçak sperm" yoluyla dünyaya gelen "Amira" adlı bir kızın, babasının bir İsrailli olduğunu öğrenmesini konu ediniyor.

Filistinli tutuklularla ilgilenen kurumlar, filmin tutukluların “sperm kaçırma” yoluyla dünyaya gelen çocuklarının soyundan şüphe edilmesine neden olduğunu ve onların fedakarlıklarını hiçe sayarak sanatsal kazanım elde etmeyi amaçladığını vurguladı.