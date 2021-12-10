Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de sunak benzeri mimari eser bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bahçe düzenlemesi sırasında bulunan sunak benzeri mimari eser korumaya alındı. Eserin 3. yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor.
Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bir evin bahçe düzenlemesi sırasında 1,5 metre uzunluğunda, 40 santimetre eninde ve 60 santimetre yüksekliğinde taştan mimari eser bulundu.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Yetkililerin olay yerindeki incelemesinin ardından çeşitli motiflerle işlenmiş eser, Kayseri Müze Müdürlüğüne götürüldü.
Eserin 3. yüzyıla ait olduğu, bulunduğu alana başka yerden taşındığı tahmin ediliyor.
Etiketler: Kayseri
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