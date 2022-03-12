Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti.

“Beklenen yoğun kar yağışı İstanbul’a çok yaklaştı.”



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamanın ardından şehirde kar etkisini artırmaya devam ediyor. TRT Haber muhabiri İrem Çöteli Üsküdar’dan son durumu aktardı.https://t.co/UqctcdxFJT pic.twitter.com/nzIXoma6bq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2022

Kar yağışı akşam saatlerinde bazı bölgelerde şiddetini artırdı.

[Fotoğraf: AA]

Özellikle boğaza yakın bölgelerde sis hakim oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Yer yer tipi etkili oluyor

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

İstanbul’da kar yağışı etkisini git gide artırıyor. Yetkililerin trafiğe çıkmayın uyarısı yaptığı kentteki son durumu @trthaber ekipleri görüntüledi.https://t.co/UqctcdxFJT pic.twitter.com/JE2bpEFQTl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2022

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Sürücüler zor anlar yaşıyor

Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş'ta bazı sürücüler yolda kaldı

Etkisini artıran kar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolu kaplayan karlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Vatandaşlar ise hareket etmekte güçlük çeken araçlara omzuyla ittirerek gitmesini sağlarken, bazıları ise lastiklerine zincir taktıkları görüldü.

İstanbul beyaza büründü

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde akşam saatleriyle birlikte şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da etkisini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yayalar yürümekte zorlanıyor

Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı'nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.

Ayrıca etkili yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]