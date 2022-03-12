İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırdı
Meteoroloji'nin "turuncu" alarmla uyardığı İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti.
“Beklenen yoğun kar yağışı İstanbul’a çok yaklaştı.”— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2022
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamanın ardından şehirde kar etkisini artırmaya devam ediyor. TRT Haber muhabiri İrem Çöteli Üsküdar’dan son durumu aktardı.https://t.co/UqctcdxFJT pic.twitter.com/nzIXoma6bq
Kar yağışı akşam saatlerinde bazı bölgelerde şiddetini artırdı.
Özellikle boğaza yakın bölgelerde sis hakim oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.
Yer yer tipi etkili oluyor
Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
İstanbul’da kar yağışı etkisini git gide artırıyor. Yetkililerin trafiğe çıkmayın uyarısı yaptığı kentteki son durumu @trthaber ekipleri görüntüledi.https://t.co/UqctcdxFJT pic.twitter.com/JE2bpEFQTl— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2022
Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.
Sürücüler zor anlar yaşıyor
Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.
TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.
Beşiktaş'ta bazı sürücüler yolda kaldı
Etkisini artıran kar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolu kaplayan karlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Vatandaşlar ise hareket etmekte güçlük çeken araçlara omzuyla ittirerek gitmesini sağlarken, bazıları ise lastiklerine zincir taktıkları görüldü.
İstanbul beyaza büründü
Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kent genelinde akşam saatleriyle birlikte şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da etkisini sürdürüyor.
Yayalar yürümekte zorlanıyor
Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı'nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.
Ayrıca etkili yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da devam ediyor.
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