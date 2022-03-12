Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan "kar" önlemi: Uçuşlar azaltılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan uçuşların, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüzde 30 azaltılacağı açıklandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13.03.2022 tarihinde 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
Etiketler: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Meteoroloji
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