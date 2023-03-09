Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kaçakçılık operasyonları: 110 ton ürün ele geçirildi
[Fotograf: AA]
İstanbul'da son 7 ayda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 110 ton kaçak sigara, alkol ve tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 3 Ağustos 2022 ile 27 Şubat 2023 tarihleri arasında belirledikleri adres, depo ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Aramalarda kaçak sigara, nargile, puro tütünleri, etil ve metil alkol, elektronik sigara ile boş ve dolu içki şişeleri ele geçirildi.
Yaklaşık 7 aylık çalışma sonucunda ele geçirilen toplam 110 ton ürün Kocaeli'de imha edildi.
Etiketler: İstanbul Kaçak İçki Kaçakçılık Sigara Tütün
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