AA 29.08.2025 23:02

İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı

Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen değerli taş ve ziynet eşyasının ticaretinin yapılmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 43 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerden 34'ünün tutuklanmasını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasını talep etti.

Sulh ceza hakimliği 30 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Zanlılardan 4'ü hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı kapsayan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştıran hakimlik, 9 zanlı hakkında ise "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirlerine hükmetti.

İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı

Operasyon

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, ülkeye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 115 kilo 602 gram 419 miligram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taş ve bileklik, küpe, kolye gibi 945 ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Operasyonun devamında 41 adres ve 23 iş yerine yapılan baskında da 33 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kilo 373 gram 58 miligram değerli taş, 135 ziynet eşyası, bin 132 değerli maden taşı, 267 tarihi eser ile 64 dijital materyale el konulmuştu.

