İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 262 kişi yakalandı

Sultangazi ve kent genelinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan toplam 262 kaçak göçmen sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sultangazi’de kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak göçmenleri barındıran ve yasadışı yollarla Avrupa'ya gitmelerini sağlayanların yaşadığı 10 ayrı adres tespit edildi.

Polis ekiplerinin adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli ve 47 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 269 bin 780 lira para cezası uygulanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul genelindeki denetimlerde, 215 kaçak göçmen daha yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 262 kaçak göçmen sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Operasyon yapılan 10 adres zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.