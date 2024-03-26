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Türkiye
AA 26.03.2024 21:56

İstanbul’da kaçak avlanan 8 ton istavrit ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Fatih Yenikapı’da balıkçıların avladığı yasal boy sınırının altındaki 8 ton istavrit, el konularak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 6 balıkçıya toplamda 123 bin 298 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul’da kaçak avlanan 8 ton istavrit ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
[Fotograf: İHA]

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul-Yenikapı balık indirme noktasında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, balıkçılar tarafından avlanan 8 ton istavritin yasal boy sınırının altında kaldığını tespit etti.

123 bin 298 lira ceza

El konulan istavritler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce alınan kararla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kuruluşlarına bağışlandı.

Su Ürünleri Kanunu’ndaki boy yasaklarına aykırı şekilde avlandıkları tespit edilen 6 balıkçıya toplamda 123 bin 298 lira cezai işlem uygulandı.

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