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Türkiye
DHA 26.03.2024 21:44

Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Kadir İnanır'ın genel durumunun iyiye gittiğini, tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen pazar Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen İnanır'ın, tıkalı beyin damarı açıldıktan sonra uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alındığını söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

"Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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