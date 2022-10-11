İstanbul Esenler'deki bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15 Temmuz Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarının şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçiler konteynerleri terk ederken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.