Farklı illerden gelerek Zonguldak'ta denize açılan Karadenizli balıkçılar, olumsuz havanın etkisiyle Kozlu Limanı'na az palamutla döndü.

Balık azlığı nedeniyle tezgahlarda geçen haftalara göre fiyatı yükselen palamudun tanesi, 45 ila 60 lira arasında satışa sunuluyor.

Palamudun tanesi 60 liradan satılıyor

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, palamut açısından iyi sezon geçirdiklerini ancak hava şartlarının tezgahları etkilediğini söyledi.

Balık fiyatlarının biraz arttığına işaret eden Kayhan, "Palamudun tanesi 60 liradan satılıyor. Şu an balık Zonguldak-Ereğli arası ile Akçakoca civarlarında yakalanıyor" dedi.

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"Hamsinin bu sezon az olacağını düşünüyoruz"

Kayhan, palamudun bol olmasının diğer balıkları etkileyeceğini belirterek, "Palamut, yüzey ve ufak balıkları, hamsi, istavrit gibi balıkları yiyor. Bu nedenle hamsinin bu sezon az olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bu sezon vatandaşların taze palamut yiyebildiğini anlatan Kayhan şunları söyledi:

"Balıkçılar olarak vatandaşımıza taze ve bol balık sunmak isteriz ancak, hava şartlarının etkisi çok oluyor. Haliyle az satılan balık da değerli oluyor. Umarım en kısa zamanda yeniden vatandaşımıza daha ucuz balık satışı gerçekleştireceğiz. Hem balıkçımızın hem de vatandaşımızın yüzünün gülmesi, tek isteğimiz."