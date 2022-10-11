Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.
Beypazarı-Ankara yolu Oğuzkent Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, Nallıhan'daki kömür madenine Beypazarı'ndan işçi götüren Mehmet T. yönetimindeki servis minibüsü, kavşakta Mahmut F.'nin kullandığı hafif ticari araçla çapıştı.
Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, minibüsteki işçilerden 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi. 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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