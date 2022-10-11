Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çamlıçatak kontrol noktasında şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada çeşitli ebatlarda 269 sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, ele geçirilen Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 269 adet sikke ve 7adet tarihi objeye el konularak, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.