Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 16:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Ardahan'da jandarma ekiplerince durdurulan otobüste bir yolcunun çantasında yapılan aramada, 269 sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çamlıçatak kontrol noktasında şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu.
Şüphelinin çantasında yapılan aramada çeşitli ebatlarda 269 sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, ele geçirilen Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 269 adet sikke ve 7adet tarihi objeye el konularak, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Ardahan
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