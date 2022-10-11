Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tır devrildi: Tırdan dökülen boyalar trafiği aksattı
[Fotograf: İHA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, boya yüklü tırdan yola saçılan malzemeler ulaşımın aksamasına neden oldu.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Sezgin İ. yönetimindeki boya yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşarak refüje giren tır, yaklaşık 150 metre sürüklenerek durdu. Sürücünün yara almadığı kazada, tırdaki boya kovaları yola savruldu.
Olay yerine gelen Bolaman Bölge Trafik ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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