Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da da hissedildi. AFAD, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD: An itibarıyla olumsuz bir ihbar yok
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Osmaniye Valisi: Olumsuz ihbar yok, taramalarımız sürüyor
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor." dedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2022
Büyüklük:5.1 (MW)
Yer:Düziçi (Osmaniye)
Tarih:11-10-2022
Saat:18:48:46 TSI
Enlem:37.309 N
Boylam:36.291 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Y2u1iRLAVD
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