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İstanbul'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı02 Ocak 2020 Perşembe 21:19 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 21:21
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Aslan D. yönetimindeki 34 LZU 424 plakalı işçi servisi, henüz bilinmeyen nedenle Saadetdere Mahallesi 68. Sokak'ta devrildi.
Yoldan çıkarak boş bir araziye savrulan aracı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul esenyurt trafik Kazası