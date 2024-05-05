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Türkiye
İHA 05.05.2024 13:43

İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

İstanbul Fatih'te bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameraya yansıdı.

Fatih Millet Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.

Annesinin çarptığını duyunca kahkahaya boğuldu

Yardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti.

Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

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