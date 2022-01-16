Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde seyreden H.Ö. idaresindeki otomobil ile K.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Y.B, K.Y, İ.Y, H.Ö. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.