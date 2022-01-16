Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 05:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Şişli'de iki araç çarpıştı. Trafik kazasında yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde seyreden H.Ö. idaresindeki otomobil ile K.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Y.B, K.Y, İ.Y, H.Ö. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Van ve Sivas'ta bazı yollar ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz