Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Van - Gürpınar yolu Kurubaş Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Sivas-Gürün karayolu da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı. Böğürdelik mevkiinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin yolda kalma ihtimaline karşın yol araç ulaşımına kapatıldı.

Tipinin etkisini kaybetmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılacak.