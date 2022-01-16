Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta tipide mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta kar yağışı bazı kesimlerde tipiye dönüştü. Merkeze bağlı Boğazköy yolunda 4 araçta mahsur kalan 15 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Merkeze bağlı Boğazköy yolunda 1 minibüs ile 3 otomobil tipi nedeniyle mahsur kaldı. Yolun karla dolmasıyla sürücüler ilerleyemedi.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, 4 araçta mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı.
Kentte tipi etkisini sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kar Yağışı Kars
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