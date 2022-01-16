Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 04:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBB Başkanı Şahin, New York'ta Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, New York'ta Türk Amerikan toplumu temsilcileriyle görüştü.
Türkevi'nde yapılan toplantıda konuşan Fatma Şahin, önceki gün düzenlenen Anadolu'nun her köşesinden ürünlerin tanıtıldığı Gastro Show ve New York'taki diğer temaslarıyla ilgili bilgi verdi.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Katılımcılar, toplantıda Türkiye'nin ABD'de tanıtımın daha iyi nasıl yapılabileceği konusundaki düşüncelerini dile getirdi.
İstanbul ve Dubai'nin ardından New York'ta düzenlenen Gastro Show ile Türk mutfağının dünya çapında tanıtılması amaçlanıyor.
Etiketler: Gaziantep
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